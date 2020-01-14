Bolu'da Roma dönemine ait 5 küp ele geçirildi - Son Dakika

Aramada, Roma dönemine ait 5 pişmiş toprak küpün ele geçirildiği olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Çamyayla köyünde bulunan bir evde arama yapıldığı kaydedildi.

Bolu 'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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