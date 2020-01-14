Bolu'da Roma dönemine ait 5 küp ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da Roma dönemine ait 5 küp ele geçirildi - Son Dakika

Bolu'da Roma dönemine ait 5 küp ele geçirildi

6 saat önce

Bolu'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi.

Bolu'da Roma dönemine ait 5 küp ele geçirildi, System.String[]

Bolu'da gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, Roma dönemine ait 5 toprak küp ele geçirildi.

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen istihbarat çalışmaları neticesinde merkeze bağlı Çamyayla köyünde bulunan bir evde arama yapıldığı kaydedildi.

Aramada, Roma dönemine ait 5 pişmiş toprak küpün ele geçirildiği olayla ilgili bir kişi hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Roma, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 01:08 Kaynak: AA
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