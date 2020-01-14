Bolu'da Roma dönemine ait 5 tarihi küp yakalandı: 1 gözaltı - Son Dakika

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Bolu'da Roma dönemine ait 5 tarihi küp yakalandı: 1 gözaltı
7 saat önce
Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda Roma dönemine ait 5 adet toprak küple yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda Roma dönemine ait 5 adet toprak küple yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Çamyayla köyünde bulunan bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri operasyon başlattı. Ekiplerin, tarihi eser bulunduğu iddia edilen eve yaptıkları operasyonda yapılan aramada Roma dönemine ait 5 adet pişmiş toprak küp ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - BOLU
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