Bolu'da Roma dönemine ait 5 tarihi küp yakalandı: 1 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da Roma dönemine ait 5 tarihi küp yakalandı: 1 gözaltı - Son Dakika

Bolu'da Roma dönemine ait 5 tarihi küp yakalandı: 1 gözaltı

7 saat önce

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda Roma dönemine ait 5 adet toprak küple yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da Roma dönemine ait 5 tarihi küp yakalandı: 1 gözaltı, System.String[]

Bolu'da, jandarma ekiplerinin operasyonunda Roma dönemine ait 5 adet toprak küple yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Çamyayla köyünde bulunan bir evde tarihi eser bulunduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipleri operasyon başlattı. Ekiplerin, tarihi eser bulunduğu iddia edilen eve yaptıkları operasyonda yapılan aramada Roma dönemine ait 5 adet pişmiş toprak küp ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - BOLU

Jandarma, Roma, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 12:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sezonu kapattığı açıklanan Merih'ten ilk açıklama
Son Dakika: Irak'tan acı haber: 2 şehidimiz var Matthijs de Ligt, Merih Demiral için geçmiş olsun mesajı paylaşmayınca tepki çekti İtalyanlar yazdı: Merih'in Avrupa Şampiyonası'na yetişmesi çok zor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 19:30:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da Roma dönemine ait 5 tarihi küp yakalandı: 1 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]