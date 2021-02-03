Bolu'da ruhsatsız bankamatikler mühürlenecek - Son Dakika

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, üçüncü kurumlar tarafından kullanılan, belediyenin belirlediği alana yapılmayan ve banka binalarının önünde ruhsata aykırı olan bankamatiklerin mühürleneceğini bildirdi.

Özcan, meclis salonundaki basın toplantısında, kentte banka şubelerine ait bankamatiklerin usulüne uygun kullanılmadığını, bu nedenle belediyenin ciddi gelir kaybı yaşadığını söyledi.

Belediye sınırları içerisinde 146 bankamatik olduğunu aktaran Özcan, "Sözleşmede açık olarak şu hükme yer vermişiz; 'Kiracı bankanın ya da bağlı bulunduğu grup şirketlerin iştirak ettikleri şirketler dışında bankamatikleri devredemeyeceği gibi kısmen dahi olsa kullanımına sunamaz.' Aksi takdirde sözleşmeyi feshedip bankamatiği kaldıracağız." diye konuştu.

Belediyenin belirlediği alana yapılmayan ve banka binalarının önündeki ruhsatsız bankamatiklerin de belirlenen şartlara uyulmadığı takdirde mühürleneceğini bildiren Özcan, "Belki vatandaşımız mağdur olacak ama bu bankaların ödemediği paraları belediyeye kazandırmak istiyorum. Amacımız, bu bankalardan belediyenin hakkını almak." ifadesini kullandı.