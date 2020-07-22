Bolu'da, saat kısıtlamasının kaldırılması iş yeri sahiplerini sevindirdi - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelgeyle lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin kapanış saatine ilişkin sınırlamaların kaldırılması, Bolu'daki işletmecileri sevindirdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelge ile lokanta, restoran, kafe, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmelerin kapanış saatlerine ilişkin kısıtlamalar kaldırıldı. Bolu'da da genelge kapsamında işletmeler, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecek. Genelge Bolu'daki işletmeciler tarafından sevinçle karşılandı.