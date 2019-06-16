Son Dakika Haberleri: Bolu'da sağanak
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Bolu'da sağanak

1 saat önce

Bolu'da etkili olan sağanak sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Bolu'da etkili olan sağanak sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak öğleden sonra etkisini arttırdı. Yaklaşık 35 dakika etkili olan sağanağın ardından, yol kenarları dere yataklarına döndü ve rögarlar taştı.
Bazı alt geçitlerde ve kavşaklarda yoğun su akıntısı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Bolu Belediyesi İtfaiye, Zabıta ve emniyet müdürlüğüne bağlı trafik ekipler, vatandaşların zor anlar yaşamaması için çalışmasını sürdürüyor.
Bazı alt geçitler güvenlik amacıyla zabıta ekipleri tarafından kısa süreliğine ulaşıma kapatıldı.
Sağank kentte aralıklarla etkili oluyor.
Bolu'da sağanak
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 06:34 Kaynak: AA
Zabıta, Sabah, Bolu, Güncel
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