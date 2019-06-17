Son Dakika Haberleri: Bolu'da sağanak
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Bolu'da sağanak

1 saat önce

Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Bolu'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğleden sonra kuvvetli yağış etkili oldu. Sağanak nedeniyle sürücüler ve yayalar, su altında kalan yollarda ilerlemekte güçlük çekti.
Aralıklarla devam eden sağanak, Sağlık ve Köroğlu mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.
Bolu Belediyesi itfaiye ekipleri, su baskınının meydana geldiği yerlerde tahliye çalışması gerçekleştirdi.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşları ani su baskını, kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:20 Kaynak: AA
Bolu
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