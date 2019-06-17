Bolu
'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak etkisini öğleden sonra arttırdı.
Etkili olan sağanak vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.
Aralıklarla devam eden sağanak yağış Sağlık ve Köroğlu
Mahallesi'inde ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.
Bolu Belediyesi İtfaiye
ekipleri tarafından su baskının olduğu ev ve iş yerlerinde çalışmalar devam ediyor.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, Bolu'nun Güney
ve Doğu kesiminde etkili olan kuvvetli ve gök gürültülü sağanağa dikkat edilmesi gerektiğini, ani su baskını, ani sel, yağış anında kuvvetli rüzgar, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışları ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.