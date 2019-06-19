Son Dakika Haberleri: Bolu'da sağanak
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Bolu'da sağanak

16 dakika önce

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 3 köyde su baskınları yaşandı.

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Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle 3 köyde su baskınları yaşandı.
Alınan bilgiye göre, öğleden sonra yaklaşık bir saat etkili olan sağanak, ilçeye bağlı Cemaller, Çetikören ve Yağbaşlar köylerinde sele neden oldu.
Çetikören köyünde evinde mahsur kalan yaklaşık 70 yaşlarında 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yağbaşlar köyü yolunda ise seyir halindeyken sele kapılan otomobil içerisindeki 3 kişi, iş makinesiyle güvenli bölgeye alındı.
Sağanak bölgede etkili olmaya devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 06:58 Kaynak: AA
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