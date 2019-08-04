Bolu'da sağanak
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Bolu'da etkili olan sağanak, aralıklarda devam ediyor.
Bolu Haber Yayın Tarihi: 04.08.2019 01:54 Kaynak: AA
'da etkili olan sağanak, aralıklarda devam ediyor. Sabah
saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, kentte günlük yaşamı ve ulaşımı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerinde ve çatı altlarında sağanağın etkisini kaybetmesini bekledi.
Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, yağışların gün içerisinde aralıklarla devam edeceğini, cuma gününe kadar havanın parçalı, gök gürültülü sağanak, az bulutlu ve açık şekilde geçeceğini kaydetti.
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