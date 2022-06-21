Sağanak etkili oldu - Son Dakika
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Sağanak etkili oldu

21.06.2022 12:41

Bolu'da sabah başlayan ve kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Bolu'da sabah başlayan ve kent merkezinde öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluştu.

Sürücüler, bazı cadde ve sokaklarda biriken yağmur suları nedeniyle zor anlar yaşadı.

Esnaf ise iş yerlerinin önünde bulunan su giderlerindeki çöpleri fırça yardımıyla temizleyerek, yağmur sularının birikmesini engellemeye çalıştı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için iş yerlerine sığındı ve araçlarında bekledi.

Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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