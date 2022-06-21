Meteoroloji İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtilerek, vatandaşların olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için iş yerlerine sığındı ve araçlarında bekledi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağanak etkili oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.