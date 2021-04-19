Bolu kent merkezinde sağanak etkili oluyor.
Kentte dün gece başlayan ve sabah saatlerinde aralıklarla etkisini sürdüren sağanak nedeniyle yol kenarlarında su birikintileri oluşmaya başladı.
Hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, yağmurdan korunmak için iş yerlerinin saçak altlarına sığındı.
Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kentte hafta sonuna kadar aralıklarla gök gürültülü sağanağın etkili olmasını beklediklerini bildirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Bolu'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika