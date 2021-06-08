Bolu'da sağanak etkili oluyor - Son Dakika

Bolu'da sağanak etkili oluyor

Bolu'da etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu'da etkili olan sağanak, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiliyor. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Sabah saatlerinde evlerinden işe gitmek için çıkan baçı vatandaşlar, saçakların altında yağıştan korunmaya çalıştı. Bolu Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, yağışların hafta sonuna kadar aralıklarla devam etmesi beklior. Kentte sıcaklıkların en yüksek 20-21, en düşük ise 8-10 derece olacağı tahmin ediliyor.

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