Bolu'da sağanak; evleri su bastı - Son Dakika

Bolu'da sağanak; evleri su bastı

BOLU'da, etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi.

BOLU'da, etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Evlerini su basanlar, temizlik çalışması yaptı. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan yağmur, sağanağa dönüştü. Aniden etkili olan şiddetli yağmurla Sümer Mahallesi'nde rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle su baskınları meydana geldi. Giriş katta bulunan evleri su bastı. Mahalleli de kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı kişiler de yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamadı. Yağmurun dinmesiyle mazgallar temizlendi daha sonra sular çekildi. Öte yandan Borazanlar Mahallesi Öte yandan Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'ndaki yolda çökme meydana geldi. Polis tarafından yol, trafiğe kapatıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı

Tatilin keyfini çıkaran iki çocuk annesi ünlü oyuncu, fit görüntüsüyle hayran bıraktı

Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi

Oflu Hoca Çetin Altay, Selin Ciğerci'nin 4 milyon TL'lik aracını görünce büyük şaşkınlık yaşadı

Kerimcan Durmaz, Caner Çalışır konusunda suskunluğunu bozdu

Buket Aydın'dan zehir zemberek sözler: Sırtımdan vurdular, intikamım ağır olacak

Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı

X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi

Kanal D, Kocan Kadar Konuş filmindeki "Gay" kelimesini sansürledi

Kuşum Aydın, yakın dostuna vasiyet etti: Bu şerefsizler cenazeme gelmesin

Survivor'un gizemli yarışmacısı Barış Murat Yağcı, merak edilen hayat hikayesini anlattı

Belediye Başkanı, Murat Övüç'e söylediği türkü nedeniyle tepki gösterdi

Tatlıses, özel sırlarını sızdıran kişinin peşine düştü: Ben seni bulmadan sen kendini açık et

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti

Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı