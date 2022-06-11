Başta Sümer, Borazanlar, Tepecik, Sağlık, Beşkavaklar, Karamanlı, Karaçayır, Paşaköy ve Kültür mahalleleri olmak üzere çok sayıda iş yeri ve evin bodrum ile zemin katlarını su bastı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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