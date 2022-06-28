Sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı - Son Dakika
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Sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı

28.06.2022 09:50

Bolu'da 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı.

Bolu'da 2 gündür etkili olan sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı.

Sağanağın gece saatlerinde etkisini artırması sonucu Mengen Pazarköy beldesi kara yolu tamamen çöktü.

Ulaşımın sağlanamadığı bölgede ekipler güvenlik önlemi alarak çalışmalara başladı.

Su seviyesi yükselen derenin üzerinde bulunan Yörükler ve Kadısusuz köprüleri de yıkıldı.

Bölgede yaşayan vatandaşların, kent merkeziyle olan ulaşımı kesildi.

Kent merkezinde, Pazarköy yolu birinci TOKİ konutları yolunda da çökmeler yaşandı.

Türkbeyli Mahallesi'nde dere ve çayın taşması sonucu çok sayıda evi su bastı.

Bölgede önlemleri artıran ve çalışmalara başlayan ekipler, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sağanak nedeniyle 2 köprü yıkıldı, bazı evleri su bastı - Son Dakika
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