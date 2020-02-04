Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika

Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

6 saat önce

Bolu'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı.

Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu, System.String[]

Bolu'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı.

Kent merkezinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini arttırdı.

Tepecik Mahallesi'ndeki Gücük Deresi'nin taşması sonucu evler ve iş yerlerini su bastı. Mahalledeki bazı cadde ve sokaklar adeta dere yatağına döndü.

Mahalle sakinleri, kendi imkanlarının yanı sıra Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Belediye ekipleri de iş makinesiyle dere yatağını temizleyerek, suyun mahalleye akışını engelledi.

Mahallede yaşayanlar, kendi imkanları ve itfaiyenin yardımıyla suyu tahliye etmeye çalıştıklarını belirterek, çok sayıda evin suyla dolduğunu, evlerine giremediklerini ifade etti.

Öte yandan Bolu merkeze bağlı Ömerler Mahallesi'nde, sağanak nedeniyle su baskınları yaşandı.

Belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Tepecik, Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

65 yaş üstü vatandaşlara yoğun mesai saatlerinde yolculuk ücretli oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüsten nasıl korunduğunu açıkladı Son dakika: Erdoğan: Rusya ile bir çatışma ya da ciddi çelişki içerisine girmemize gerek yok İngiltere'de uyuşturucu satıcısı listeyi yanlışlıkla polise gönderdi

Son Dakika Haberleri
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?
15:59 Model Didem Soydan, ayna karşısında cesur bikinisiyle poz verdi
15:41 Günseli Deniz: Şarkılarımı izinsin kullandılar!
15:33 Dünyanın en güzel 100 kadını ve en yakışıklı 100 erkeği belli oldu
15:32 Ayasofya 2019'da en çok ziyaret edilen müze oldu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 17:00:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]