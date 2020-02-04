Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu - Son Dakika
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Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu

6 saat önce

Bolu'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı.

Bolu'da sağanak su baskınlarına neden oldu, System.String[]

Bolu'da sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınları yaşandı.

Kent merkezinde gece başlayan sağanak, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Tepecik Mahallesi'ndeki Gücük Deresi'nin taşması sonucu evler ve iş yerlerini su bastı. Mahalledeki bazı cadde ve sokaklar dereye döndü.

Kendi imkanlarının yanı sıra Bolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla su tahliye etmeye çalışan mahalleli, su basan evlerine giremediklerinden yakındı.

Belediye ekipleri de iş makinesiyle dere yatağını temizleyerek, suyun mahalleye akışını engelledi.

Kent merkezindeki sağanak nedeniyle su baskınlarının yaşandığı bir diğer adres de Ömerler Mahallesi oldu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, su baskınları nedeniyle evleri zarar gören vatandaşlarla görüşen Vali Ümit, yetkililerden de bilgi alarak tüm çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını söyledi.

- Su baskınından 14 ev zarar gördü

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Ümit, bölgede inceleme ve çalışmaların devam ettiğini, sabah saatlerinde tüm ekiplerin su baskınlarından etkilenen mahallelere gönderildiğini, şu ana kadar 14 evin zarar gördüğünü tespit ettiklerini bildirdi.

Vali Ümit, şöyle konuştu:

"Meteorolojinin bana verdiği bilgiye göre burada metrekareye 23 kilogram yağmur düştü. Normal şartlarda 60-70 kilogramdan sonra tehlike başlıyor. Ama burada demek ki bir yerde bir aksaklık oldu. Onu da teknik arkadaşlarımız tespit edecekler. Şu aşamada bazı evlerimizin alt katlarını su bastığını gördük. Bu komşularımızla ilgili gerekli çalışmalar ve hasar tespitleri yapılmaya başlandı. Her türlü gayret sarf edilecek. Yaraları da sarılacak. Bana su baskınından zarar gören 14 ev olduğu söylendi. Bu sayı 2-3 artar eksilir. Ama neticede birkaç tane de olsa evlerimiz maalesef bu yağmurda zarar gördü."

Bolu Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise, Bolu Belediyesi, Devlet Su İşleri ve AFAD ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

İtfaiye ekiplerinin su baskını yaşanan evlerde su tahliye işlemlerinin devam ettiği ifade edilen açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da bölgedeki çalışmaları takip ettiği kaydedildi.

İtfaiye, Sabah, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 02:05 Kaynak: AA
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