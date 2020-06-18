Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı - Son Dakika

Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı
BOLU'da, etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.
BOLU'da, etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Vatandaşlar, evlerini basan suları kendi imkanlarıyla temizledi.Kent merkezinde başlayan yağmur, sağanağa dönüştü. Etkili olan sağanakla birlikte Sümer mahallesinde rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle su baskınları meydana geldi. Giriş katta bulunan evleri su bastı. Mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar da yağmur suları nedeniyle evlerinden çıkamadı. Yağmurun etkisini yitirmesiyle mazgallar temizlendi. Daha sonra sular çekildi. Ayrıca Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda yolda çökme meydana geldi. Polis tarafından yol trafiğe kapatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:18 Kaynak: DHA
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