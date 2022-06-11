Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı - Son Dakika
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Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı

11.06.2022 19:17
Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı

BOLU'da, şiddetli sağanak nedeniyle binaların bodrum katlarını su basarken, yollar suyla kaplandı.

BOLU'da, şiddetli sağanak nedeniyle binaların bodrum katlarını su basarken, yollar suyla kaplandı.

Bolu'da yaklaşık yarım saat boyunca etkili olan yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi. Sağanak nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda bulunan alt geçit kapandı. Borazanlar Mahallesi'nde ise rögarlar taştı ve yol çöktü. Sağlık Mahallesi'nde evlerin bodrumlarını su bastı. Karaçayır Mahallesi'nde ise dönel kavşaklarda yoğun su birikintisi oluştu ve bazı ağaçlar devrildi. Kentin birçok noktasında da benzer olaylar yaşandı. Ekipler, kapanan yolların açılabilmesi ve suların tahliye edilmesi için çalışma başlattı.


Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı
Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı
YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da sağanak su baskınlarına yol açtı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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