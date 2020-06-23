Bolu'da sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika

Bolu'nun Mengen ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, öğleden sonra etkisini artırdı.

Sağanak ve kısa süre etkili olan dolu nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu, ilçedeki tarım arazilerine de zarar verdi.

Bazı vatandaşlar nohut büyüklüğündeki dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Mengen Belediyesi ekipleri, ilçede olası su baskınlarına karşı teyakkuza geçti.

Yetkililer, vatandaşları sağanak nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan Bolu kent merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak, yaklaşık yarım saat etkili oldu.

Sümer Mahallesi'nde biriken su nedeniyle yolda ulaşım sağlanamıyor. Bazı vatandaşlar kendi imkanlarıyla su tahliyesi yapmaya çalıştı.

Borazanlar Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda ise rögarlar taştı. Olay yerine gelen belediye ekipleri çalışma başlattı.

Bazı vatandaşlar, yoldan akan suyun evlerine girmesini engellemek için kendi imkanlarıyla önlem aldı.

Mudurnu ilçesinde de sağanak ve dolu, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte, kuvvetli yağışın aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

"Kısa süreli sağanak etkili oldu"

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğleden sonra kısa süreli sağanağın etkili olduğunu belirterek, "Gerek il merkezi gerekse ilçelerden alınan bilgiye göre herhangi bir problem yok." dedi.

Vali Ümit, Mudurnu ilçesindeki 2 köyde 3 evi kısmen su bastığını aktararak ekiplerin çalışma başlattığını kaydetti.