Sağanak ve dolu etkili oldu - Son Dakika

Bolu'da etkili olan şiddetli sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.

İl merkezinde öğleden sonra başlayan sağanak etkili oldu.

Yağışa hazırlıksız yakalananlar, binaların saçak altlarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Yağış nedeniyle yolda oluşan su birikintileri de sürücülere trafikte zor anlar yaşattı.

Mudurnu ilçesinde ise sağanak ve kısa süreli dolu etkili oldu.

Dolu nedeniyle bazı tarım arazileri zarar gördü.