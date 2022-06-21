Bolu'da sağanak yağış - Son Dakika
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Bolu'da sağanak yağış

21.06.2022 12:49

Bolu'da sağanak yağış Bolu'da sabah saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Bolu'da sağanak yağış

BOLU - Bolu'da sabah saatlerinden itibaren devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Bolu'da sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur şiddetini artırdı. Sağanak yağışın etkili olduğu kent merkezinde vatandaşlar binaların altlarında yağmurun durmasını bekledi. Caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Bolu Belediyesi ekipleri, su taşkını ve sel gibi durumlara karşı önlemlerini alırken, yağışların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

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Kaynak: İHA

Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'da sağanak yağış - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da sağanak yağış - Son Dakika
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