Bolu Belediyesi ekipleri, su taşkını ve sel gibi durumlara karşı önlemlerini alırken, yağışların hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

Bolu'da sabah saatlerinde hafif şekilde başlayan yağmur şiddetini artırdı. Sağanak yağışın etkili olduğu kent merkezinde vatandaşlar binaların altlarında yağmurun durmasını bekledi. Caddelerde ve sokaklarda oluşan su birikintileri sebebiyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kaynak: İHA

Bolu, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bolu'da sağanak yağış - Son Dakika

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