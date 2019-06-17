Son Dakika Haberleri: Bolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu
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Bolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

1 saat önce

Bolu'da sağanak yağış nedeniyle binaların bodrum katlarını su bastı.

Bolu'da sağanak yağış su baskınlarına neden oldu, System.String[]
Bolu'da sağanak yağış nedeniyle binaların bodrum katlarını su bastı. İtfaiye ekiplerinin su çekme çalışmalarına vatandaşlar da katıldı.

Bolu'da öğle saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yaklaşık 1 boyunca şiddetli yağan yağmur sonrasında kent merkezinde bulunan bazı apartmanların bodrum kısımları ve giriş katlardaki daireleri su bastı. Sağlık Mahallesi İlknur Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrumunda ve giriş katındaki dairelerde su baskını oluşması üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, baskın olan yerlerdeki suları çekti. Ekiplerin çalışmalarına apartmanda yaşayan vatandaşlar da kovalarla suları dışarı atarak katıldı. Yağmur sularını dışarı atmaya çalışan bir vatandaş, baskının 15 dakikalık yağmur sonrasında meydana geldiğini söyledi. - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 05:55 Kaynak: İHA
İtfaiye, Bolu
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