Bolu'da sağanak yağmur etkili oldu - Son Dakika

Bolu'da sağanak yağmur etkili oldu

BOLU'da, etkili olan sağanak nedeniyle su baskınları meydana geldi. Evlerini su basan vatandaşlar, temizlik çalışması yaptı. Kent merkezinde öğleden sonra sağanak yağış etkili oldu. Aniden etkili olan şiddetli yağmurla Sümer Mahallesi'nde rögar kapaklarının tıkanması nedeniyle su baskınları meydana geldi. Giriş katta bulunan evleri su bastı. Mahalleli kendi imkanlarıyla evlerine giren suları tahliye etmeye çalıştı. Kısa süreli etkili olan yağmurun dinmesiyle mazgallar temizlendi, daha sonra sular çekildi.