Bolu'da sahipli köpeği tüfekle yaralayan kişiye adli işlem yapıldı - Son Dakika
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Bolu'da sahipli köpeği tüfekle yaralayan kişiye adli işlem yapıldı

22.02.2022 16:25
Bolu'da sahipli köpeği tüfekle yaralayan kişiye adli işlem yapıldı

Bolu'da kümes hayvanlarına saldırdığını iddia ettiği köpeği av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Bolu'da kümes hayvanlarına saldırdığını iddia ettiği köpeği av tüfeğiyle yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Sarıcalar Mahallesi Himayeoğulları Sokak'ta dün kümes hayvanlarına saldırdığı iddiasıyla sahipli köpeği av tüfeğiyle vurarak yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.A'nın (55) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla serbest bırakılan A.A'ya, Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı, av tüfeğinin ruhsatsız olması nedeniyle 1285 lira ceza kesildi.

Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat edilen ve hayati tehlikeyi atlatan köpeğin, tedavisinin ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.

Bolu'da sahipli köpeği tüfekle yaralayan kişiye adli işlem yapıldı
Bolu'da sahipli köpeği tüfekle yaralayan kişiye adli işlem yapıldı

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Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bolu'da sahipli köpeği tüfekle yaralayan kişiye adli işlem yapıldı - Son Dakika


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