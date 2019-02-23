Son Dakika Haberleri: Bolu'da Sahte İçki İmalathanelerine Operasyon: 7 Gözaltı

Bolu'da Sahte İçki İmalathanelerine Operasyon: 7 Gözaltı

43 dakika önce

Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekiplerinin sahte içki imalathanelerine yaptıkları operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da Sahte İçki İmalathanelerine Operasyon: 7 Gözaltı, System.String[]
Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekiplerinin sahte içki imalathanelerine yaptıkları operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan 7 farklı adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 5 litre etil alkol, 2,5 litre hazırlanmış sahte alkol, 25 mililitre gliserin, 10 mililitre anason, 2 adet kurusıkı tabanca ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:01 Kaynak: İHA

Mengen, Jandarma, Bolu, 3. Sayfa
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