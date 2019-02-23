Bolu'da Sahte İçki İmalathanelerine Operasyon: 7 Gözaltı
43 dakika önce
Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekiplerinin sahte içki imalathanelerine yaptıkları operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Bolu
'nun Mengen
ilçesinde jandarma ekiplerinin sahte içki imalathanelerine yaptıkları operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan 7 farklı adreste sahte içki üretildiği ihbarı üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Mengen İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ile birlikte tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı.
Operasyonlarda 5 litre etil alkol, 2,5 litre hazırlanmış sahte alkol, 25 mililitre gliserin, 10 mililitre anason, 2 adet kurusıkı tabanca ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 02:01 Kaynak: İHA
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