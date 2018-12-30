Son Dakika Haberleri: Bolu'da Sahte İçki İmalathanesine Baskın

Bolu'da Sahte İçki İmalathanesine Baskın

1 saat önce

BOLU'da jandarmanın sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlediği operasyonda, 110 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da Sahte İçki İmalathanesine Baskın, System.String[]
BOLU'da jandarmanın sahte içki imalathanesi olarak kullanılan bir eve düzenlediği operasyonda, 110 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcalar Mahallesi'nde bir evin sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Cumhuriyet Savcılığı'nın arama kararı doğrultusunda eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda, 110 şişe sahte içki, 1 alkollü içki damıtma işleminde kullanılan düdüklü tencere, 1 ruhsatsız tabanca, 738 tabanca fişeği, 1 antika tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 26 tüfek fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

- Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:53 Kaynak: DHA

Jandarma, Bolu, Güncel
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