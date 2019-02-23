Son Dakika Haberleri: Bolu'da Sahte İçki Operasyonu

Bolu'da Sahte İçki Operasyonu

1 saat önce

Bolu'da sahte içki imalatına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bolu'da Sahte İçki Operasyonu, System.String[]
Bolu'da sahte içki imalatına yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Bolu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve Mengen Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışması sonucu 7 adreste sahte içki imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Polis ve jandarma ekipleri tarafından adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 litre etil alkol, 2,5 litre hazırlanmış sahte alkol, 25 mililitre gliserin, 10 mililitre anason, 2 kurusıkı tabanca ve alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 01:29 Kaynak: AA

Jandarma, Bolu, Güncel
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