Son Dakika Haberleri: Bolu'da Sahte Para ile Alışverişe 2 Gözaltı

Bolu'da Sahte Para ile Alışverişe 2 Gözaltı

11 dakika önce

BOLU'da, esnaftan sahte para ile alışveriş yaptığı iddiasıyla B.Ö. (19) ve T.G. (29), gözaltına alındı.

Bolu'da Sahte Para ile Alışverişe 2 Gözaltı, System.String[]
BOLU'da, esnaftan sahte para ile alışveriş yaptığı iddiasıyla B.Ö. (19) ve T.G. (29), gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte para ile alışveriş yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheliler B.Ö. ve T.G.'yi, üçüncü esnafa sahte para verdikleri sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 800 TL sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - Bolu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:09 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel
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