Bolu'da Sahte Para Operasyonu

Bolu'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, il merkezinde 3 iş yerine giren 2 kişinin sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarını alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı.



Şüpheliler B.Ö. (19) ve T.G'nin (29) bir iş yerinde alışveriş yaptıkları sırada operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi sahte paralarla alışveriş yaparken yakaladı.



Üzerilerinde yapılan aramada 800 lira sahte para ele geçirilen 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.



Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

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