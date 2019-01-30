Son Dakika Haberleri: Bolu'da Sahte Para Operasyonu

Bolu'da Sahte Para Operasyonu

13 dakika önce

Bolu'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Bolu'da Sahte Para Operasyonu, System.String[]
Bolu'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, il merkezinde 3 iş yerine giren 2 kişinin sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarını alan Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı.

Şüpheliler B.Ö. (19) ve T.G'nin (29) bir iş yerinde alışveriş yaptıkları sırada operasyon düzenleyen ekipler, 2 kişiyi sahte paralarla alışveriş yaparken yakaladı.

Üzerilerinde yapılan aramada 800 lira sahte para ele geçirilen 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 03:07 Kaynak: AA

Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süreyya Yalçın'ın 10 Yaşındaki Köpeği Hayatını Kaybetti Kıdem Tazminatındaki Gelir Vergisi Kesintisi İade Edilecek

Özel Güvenliklere Şehitlik, Gazilik ve Yıpranma Hakkı İçin Meclis'e Kanun Teklifi Verildi AK Parti ve CHP'nin Çekiştiği İlçede Sürpriz Bir Aday Daha Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 15:20:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da Sahte Para Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]