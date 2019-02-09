Bolu'da Sahte Para Operasyonu
13 dakika önce
Bolu'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Bolu
'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.
Alınan bilgiye göre, il merkezinde bulunan bir iş yerinde sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı.
Şüpheliler F.Ç. (35), Ş.D. (25) ve Ş.D.Ö. (29) bir iş yerinde alışveriş yaparken operasyon düzenleyen ekipler, şahısları sahte paralarla yakaladı.
Üzerlerinde yapılan aramada 26 adet 100 liralık banknot şeklinde sahte para ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:51 Kaynak: AA
Son Dakika! Erdoğan, Kartal'da Çöken Bina ile İlgili Net Konuştu: Artık Sabrımız Kalmadı
Erdoğan'ın Müjdesini Verdiği Tanzim Satış İçin Çadırlar Kurulmaya Başlandı
Eşi ile Sevgilisi Tarafından Öldürülen Tamircinin Cesedinin Çamaşır Suyuyla Yıkandığı Ortaya Çıktı
Erdoğan'ın Katıldığı Cenazede Dikkat Çeken Anlar