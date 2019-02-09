Son Dakika Haberleri: Bolu'da Sahte Para Operasyonu

Bolu'da Sahte Para Operasyonu

13 dakika önce

Bolu'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

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Bolu'da piyasaya sahte para sürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, il merkezinde bulunan bir iş yerinde sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri takibe aldı.

Şüpheliler F.Ç. (35), Ş.D. (25) ve Ş.D.Ö. (29) bir iş yerinde alışveriş yaparken operasyon düzenleyen ekipler, şahısları sahte paralarla yakaladı.

Üzerlerinde yapılan aramada 26 adet 100 liralık banknot şeklinde sahte para ele geçirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin savcılık sorguları sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 05:51 Kaynak: AA

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