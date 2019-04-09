Bolu'da Sahte Para Operasyonu
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Bolu'da gerçekleştirilen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheliden biri tutuklandı.
Bolu'da gerçekleştirilen sahte para operasyonunda gözaltına alınan 3 yabancı uyruklu şüpheliden biri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:39 Kaynak: AA
Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu şahısların Anadolu Otoyolu üzerinde faaliyet gösteren işletmelerde sahte para kullandıkları duyumunun alınması üzerine, Bolu Dağı Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan bir alışveriş merkezinde operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyonda Suriye uyruklu 3 kişinin piyasaya sahte para sürmeye çalıştıkları esnada suçüstü yakalandığı ifade edilen açıklamada, şüphelilerin yapılan üst aramasında sahte 3 bin 900 Amerikan doları, 150 bin Irak dinarı ile piyasaya sürülen sahte Amerikan dolarları karşılığında alınan 7 bin 255 Türk lirası ele geçirildiği kaydedildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin sevk edildiği hakimlikçe tutuklandığı, diğer şüphelilerin serbest bırakıldığı bildirildi.
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