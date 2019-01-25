Son Dakika Haberleri: Bolu'da Sahte Para Operasyonu 2 Gözaltı

Bolu'da Sahte Para Operasyonu 2 Gözaltı

2 saat önce

Bolu'da, bir işyerinden sahte para ile alışveriş yaptığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin üzerinde 6 bin 700 TL sahte para bulundu.

Bolu'da Sahte Para Operasyonu 2 Gözaltı, System.String[]
Bolu'da, bir işyerinden sahte para ile alışveriş yaptığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin üzerinde 6 bin 700 TL sahte para bulundu.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir işyerinden sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, sahte para ile alışveriş yapan Ç.C.(29) ve C.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6 bin 700 TL sahte para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.C. ve C.Ş. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ç.C.'nin daha önce de sahte para suçundan sabıkası olduğu, C.Ş.'nin ise yaralama suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere de 'Niye çekiyorsunuz. Çekmeyin' diyerek tepki gösterdi. Ç.C.'nin adliye önünde bekleyen ağabeyi de gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 04:21 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silahlı Saldırgan, 700 TL'lik Borç Yüzünden Çocukluk Arkadaşını Öldürdü Zihinsel Engelli Adamın Başında Sigara Söndüren Esnafa İbretlik Ceza! 3 Ay Boyunca Duvara Yazacak

Fuhuşla Suçlanan Kadın, Sevgilisinin Öldürüp 'Aşkım Ölüyor' Diye Polisi Aradı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dolar Kuruyla İlgili Kritik Açıklama: Bunların Hepsi Geçici
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 18:39:39. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da Sahte Para Operasyonu 2 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]