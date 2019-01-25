Son Dakika Haberleri: Bolu'da Sahte Para Operasyonu 2 Gözaltı

Bolu'da Sahte Para Operasyonu 2 Gözaltı

2 saat önce

Bolu'da sahte para operasyonu 2 gözaltıBolu'da, bir işyerinden sahte para ile alışveriş yaptığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin üzerinde 6 bin 700 TL sahte para bulundu.

Bolu'da sahte para operasyonu 2 gözaltı

Bolu'da, bir işyerinden sahte para ile alışveriş yaptığı iddia edilen 2 şüpheli adliyeye sevk edilirken, şüphelilerin üzerinde 6 bin 700 TL sahte para bulundu.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir işyerinden sahte parayla alışveriş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Polis, sahte para ile alışveriş yapan Ç.C.(29) ve C.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 6 bin 700 TL sahte para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ç.C. ve C.Ş. adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Ç.C.'nin daha önce de sahte para suçundan sabıkası olduğu, C.Ş.'nin ise yaralama suçundan 2 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere de 'Niye çekiyorsunuz. Çekmeyin' diyerek tepki gösterdi. Ç.C.'nin adliye önünde bekleyen ağabeyi de gazetecilerin çekim yapmasını engellemeye çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:27 Kaynak: DHA

Bolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Silahlı Saldırgan, 700 TL'lik Borç Yüzünden Çocukluk Arkadaşını Öldürdü Zihinsel Engelli Adamın Başında Sigara Söndüren Esnafa İbretlik Ceza! 3 Ay Boyunca Duvara Yazacak

Özulaş Toplutaşım A.Ş. Otobüste Yaşanan Kavgaların Önüne Geçmek İçin Düğmeye Bastı AK Parti Seyhan Belediye Başkan Adayı, Seçim Çalışmaları Sırasında Bıçaklı Saldırıya Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 20:36:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bolu'da Sahte Para Operasyonu 2 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]