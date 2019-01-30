Bolu'da Sahte Para Operasyonu 2 Gözaltı

Bolu'da sahte para operasyonu 2 gözaltıBolu'da, esnaftan sahte para ile alışveriş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B.Ö.(19) ve T.G.(29) adliyeye sevk edildi.

Bolu'da sahte para operasyonu 2 gözaltı



Bolu'da, esnaftan sahte para ile alışveriş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan B.Ö.(19) ve T.G.(29) adliyeye sevk edildi.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde sahte para ile alışveriş yapıldığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelileri 3'üncü esnafa sahte para verdikleri sırada suçüstü yakaladı. Şüpheliler B.Ö. ve T.G.?nin üzerinde yapılan aramada 800 TL sahte para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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