Bolu'da samanlık ve çatı yangını söndürüldü - Son Dakika

Bolu'da çıkan yangında bir evin çatısıyla samanlık zarar gördü.
Merkeze bağlı Hamzabey köyü Aşağı Mahalle'de Selami Serçe'ye ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa süre içerisinde büyüyen yangın, samanlığın bitişiğinde bulunan evin çatısına sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
Yangında, samanlık kullanılamaz hale gelirken evin çatısında büyük çapta hasar oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 11:01 - Kaynak: AA
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