Bolu'da samanlık yangını eve sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

BOLU'da, samanlık yangını bitişiğindeki eve sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü. Yangında, samanlığın çatı kısmı alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında merkeze bağlı Ovadüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Bahattin Gürel'e ait samanlığın çatı kısmında sebebi henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını sardı ve samanlıktaki samanlara da sıçradı. Yangını görenler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Samanlık yangını, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu bitişikteki eve sıçramadan söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.