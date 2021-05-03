Bolu'da sanayi sitesindeki işyerleri tam kapanma sonuna kadar kapatıldı - Son Dakika

Bolu'da, esnafın ve müşterilerin yoğunluğa sebep olduğu araç bakım ve tamirinin yapıldığı Küçük Sanayi Sitesi'ndeki işyerleri tam kapanmanın son gününe kadar kapatıldı.

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararla, Aşağısoku Mahallesi'nde bulunan ve araçların tamirinin yapıldığı Küçük Sanayi Sitesi'ndeki işyerlerinde esnafın yoğunluğa sebep olduğu gerekçesiyle işyerleri tam kapanmanın son gününe kadar kapatıldı. Küçük araçların tamirinin yapılmadığı sanayi sitesinde, yalnızca nakliye yapan ağır araç ve fabrikalara ait ulaşım araçlarının sanayi sitesi yönetimine bildirimde bulunarak sorunlarını giderebiliyor. Kararla birlikte tamiri yapılacak araçlar için gelen işyeri sahipleri sanayi sitesi girişinde oluşturulan güvenlik noktasından kartlı giriş sistemiyle içeri alınıyor.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından alınan kararda, "Vakaların çok fazla olması, sanayi sitesine gelen esnafın da aşırı olması ve salgının hızla önüne geçilerek esasen mağdur esnafın da bir an önce iş yerlerini açabilmeleri amacıyla Küçük Sanayi Sitesinin tam kapanma günlerinde tamamen kapatılması, Sanayi Sitesi Yönetimi Kurulunun danışmanlığında üretim, imalat, tedarik, ulaştırma, lojistik ve tarım sektörlerinin kesintisiz çalışabilmesi için ihtiyacı olan esnaf ile buluşturulmak suretiyle ihtiyaçların giderilmesine karar verilmiştir" denildi. - BOLU