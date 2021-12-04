Bolu'da şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Yaralanan sürücü ise ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Ardıç'ın (76) hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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