Bolu'da şarampole devrilen kamyon vinç yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, ekiplere haber verdi. Ekipler, gece vakti olması nedeniyle aracı kurtarma çalışmalarına bugün öğle saatlerinde başladı.

Sedat Peker YouTube kanalını reklama açmış olsa şu ana kadar 1,8 milyon lira kazanacaktı