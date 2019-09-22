Bolu'da şarampole devrilen motosikletin sürücüsü öldü
1 saat önce
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:06 Kaynak: AA
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, şarampole devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Sakarya istikametine seyreden Soner Özkan idaresindeki 34 BU 7259 plakalı motosiklet, Aynalıkaya mevkisinde şarampole devrildi.
Yaralanan sürücü Özkan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Daha sonra Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Özkan, burada yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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