Bolu'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazada, tır sürücüsü sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla çıkarak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda İstanbul yönüne giden Abdulkadir K. idaresindeki 41 U 6711 plakalı tır, Yumrukaya köyü mevkisinde karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrilerek ters döndü.

Bolu 'da yoldan çıktıktan sonra şarampole devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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