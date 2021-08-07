Bolu'da, şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Bolu'nun Mengen ilçesinde seyir halindeyken şarampole devrilen saman balyası yüklü tırın sürücüsü Coşkun Topraklı (46) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Gökçesu-Mengen yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ'dan Karabük'ün Yenice ilçesine giden Coşkun Topraklı (46) yönetimindeki 78 YB 155 plakalı saman balyası yüklü tır kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Ağaçlara çarparak yuvarlanmaktan son anda kurtulan tırı gören vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede tır sürücüsü Coşkun Topraklı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Topraklı'nın cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından sıkıştığı yerden çıkarılarak morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU