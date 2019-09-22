Son Dakika Haberleri: Bolu'da şarampole uçan motosiklet sürücüsü öldü
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Bolu'da şarampole uçan motosiklet sürücüsü öldü

27 dakika önce

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde motosikletiyle birlikte şarampole yuvarlanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Bolu'da şarampole uçan motosiklet sürücüsü öldü, System.String[]

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde motosikletiyle birlikte şarampole yuvarlanan sürücü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, bir grup arkadaşıyla birlikte Ankara'nın Nallıhan ilçesinden Sakarya istikametine seyir halinde olan Soner Özkan idaresindeki 34 BU 7259 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak Aynalıkaya Geçidi mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, motosiklet sürücüsü Özkan ağır yaralandı.


Özkan'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, Mudurnu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mudurnu Devlet Hastanesi'nden Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen Özkan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - BOLU

Nallıhan, Mudurnu, Ankara, Bolu, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 07:47 Kaynak: İHA
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