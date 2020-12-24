Bolu'da, Sarıalan Göleti buz tuttu - Son Dakika

BOLU'da, yüksek kesimlerde hava sıcaklığının gece eksi 14 dereceye düşmesiyle Sarıalan Göleti'nin yüzeyinin büyük bir kısmı buz tuttu.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altındaki derecelere düştü. Kentin doğa harikası bölgelerinden Sarıalan Yaylası'nda da hava sıcaklığı eksi 14 derece olarak ölçüldü. Doğa tutkunlarının sıklıkla tercih ettiği Sarıalan Göletin"in yüzeyinin büyük bölümü buz tuttu. Buz tutan gölün yüzeyinde kar birikintileri de oluştu.