Bolu'da şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında buluştu

Bolu Valisi Erkan Kılıç ve eşi Ayşe Elif Kılıç tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna yemek programı düzenlendi.

Paşaköy Mahallesi'ndeki bir otelde düzenlenen programa gelen şehit yakınları ile gazileri kapıda karşılayan Vali Kılıç ve eşi, daha sonra salondaki masaları tek tek gezerek ailelerle sohbet etti.

Vali Kılıç, programda yaptığı konuşmada, 1071 Malazgirt Zaferi'nden bu yana gariplerin, yetimlerin, mazlumların kalesi olan aziz vatanda bu kaleyi ele geçirmek isteyen hainlerin iş birlikçileriyle birlikte var güçleriyle bağımsızlıklarını hedef alarak saldırdığını belirtti.

Türkiye'nin, 15 Temmuz gecesinde de bağımsızlığa, devlete, demokrasiye, birlik beraberliğe, millet iradesine saldıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından alçak hain darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını aktaran Kılıç, milletin vergileriyle alınan tanklarla, tüfeklerle yine millete ateş açan bu hainlere karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla ve liderliğinde tek yürek olup gencinden yaşlısına cansiperane meydanlara koşan Türk milletinin bunu bertaraf ettiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından şehit yakınları ve gaziler ile protokol üyeleri hep birlikte yemek yedi.

Programa, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando İslam Can, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Bolu Belediye Başkan Vekili Naci Parlak, İl Emniyet Müdürü Saadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, daire müdürleri ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.