Bolu'da, şehitler için hatim duası okundu - Son Dakika

Bolu'da, şehitler için hatim duası okundu

BOLU - Bolu Valiliği tarafından Ramazan Bayramı programı nedeni ile düzenlenen program kapsamında, şehitler için hatim duası okundu.

Ramazan Bayramı nedeni ile Bolu Valiliği tarafından Şehitler Mezarlığı'nda, program düzenlendi. Düzenlenen programa Bolu Valisi Ahmet Ümit, kurum müdürleri gaziler ve şehitlerin birinci dereceden akrabaları katıldı. Program boyunca sosyal mesafe ve maske kuralına uyulurken, şehitlerimiz için hatim duası okundu.

"Şehit anne, baba ve eşlerine, eşlik etmek istedik"

Okunan Hatim duasının ardından şehitlerin birinci dereceden akrabalarının bayramlarını kutlayan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bugün bayramın birinci günü. Şehitlerimizin birinci derece yakınlarının, bakanlık tarafından belirlenen kısıtlama kapsamında, şehit kabirlerini ziyaret etme hakkı vardı. Cuma günü saat 24.00'ten itibaren başlayan, dün itibari ile kısmen serbest olan bir süreç yaşadık. Dün 17.00'den sonra sokağa çıkma kısıtlamasını uyguluyoruz. Bugün istisnalardan bir tanesi şehit yakınlarımızın, şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edebilmek imkanıydı. Bizler de sınırlı sayıda, kısıtlı olarak şehit anne, baba ve eşlerine, eşlik etmek istedik. Şehitlerimizi birlikte ziyaret edelim diye düşündük. Bayramı, yine şehitlerimizi ziyaret ederek, ahirete intikal etmiş vatandaşlarımızı ziyaret ederek başlamış olduk. Bu vesileyle bayramınız tekrar kutlu olsun" diye konuştu.

Konuşmasının ardından kabirlerin başına giden Bolu Valisi Ahmet Ümit, şehit aileleri ile beraber dua etti.