Bolu'da şehitler için yürüdüler - Son Dakika
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Bolu'da şehitler için yürüdüler

6 saat önce

BOLU'da, Suriye'de rejimin hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek için toplanan bir grup, elinde Türk bayraklarıyla İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyerek, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Bolu'da şehitler için yürüdüler, System.String[]

BOLU'da, Suriye'de rejimin hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek için toplanan bir grup, elinde Türk bayraklarıyla İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyerek, 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı.

Suriye'nin İdlib kentinde, rejimin hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit olmasına tepki göstermek için Bolu'da gençlerden oluşan yaklaşık 50 kişilik grup, akşam saatlerinde Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Grup, İzzet Baysal Caddesi'nden kent meydanına yürümek istedi. Gösteri için izin alınmaması nedeniyle polis, grubun yaklaşık 200 metre yürümesine izin verdi. Grup, Türk bayraklarıyla yaptığı yürütüşte 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları attı. Yürüyüşün ardından şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunan grup, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra olaysız şekilde dağıldı. Bir başka grup ise otomobilleriyle korna çalarak konvoy yaptı. Bazı vatandaşlar araçların camlarından Türk bayrağı salladı.


Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:02 Kaynak: DHA
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