Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı - Son Dakika
Üye Girişi

Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı

08.09.2022 11:20

Bolu'da, sel afeti nedeniyle zor günler geçiren Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Bolu'da, sel afeti nedeniyle zor günler geçiren Pakistanlılar için hazırlanan hijyen ve gıda malzemesi yüklü yardım tırı, dualarla uğurlandı.

Valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Bolu Ticaret ve Sanayi Odası iş birliğiyle hazırlanan yardım tırının Pakistan'a gönderilmesi için AFAD'ın Civril Mahallesi'ndeki deposunun önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Erkan Kılıç, 1300'ün üzerinde insanın hayatını kaybettiği, 30 milyonun üzerinde insanın etkilendiği Pakistan'daki selden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Türk insanının her zaman bu tür olaylarda hayırsever olduğunu gösterdiğini anlatan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine hayırseverler ve Bolu halkıyla Pakistan için başlatılan kampanyaya katıldıklarını söyledi.

Kılıç, hijyen ve gıda ürünlerinin bulunduğu yaklaşık 1500 koli hazırladıklarını belirterek, "Pakistan, her zaman yanımızda olan dost ve kardeş ülkemiz. Başta Kurtuluş Savaşı olmak üzere daha geçmişten bağlantılarımız devam etmekte. Kurtuluş Savaşı'na da kollarındaki bilezikleri vererek bize her zaman zor durumda yardım eden bir ülke. Bunun için dost ve kardeş ülkenin bu durumuna kayıtsız kalmamız zaten düşünülemez. Yardımsever Türk halkı da bu konuda elinden gelen gayreti her zaman gösteriyor, bugün de göstermekte." dedi.

Yardım tırı, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu'nun duasının ardından Pakistan'a gönderilmek üzere Ankara'ya yola çıktı.

Törene, Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Haluk Saygılı, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, AFAD Müdürü Cengiz Çavuş, daire müdürleri, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Türker Ateş, hayırseverler ve AFAD gönüllüleri katıldı.

YORUMLAR
500
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Eylül 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Eylül 2022 Bolu'dan Pakistan'a yardım tırı gönderildi Bolu'dan Pakistan'a yardım tırı gönderildi
Kaynak: AA

Pakistan, AFAD, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:48 Tayfur Bingöl resmen Beşiktaş'ta! 5 milyon liraya kiralandı
16:33 Kraliçe Elizabeth yaşamını yitirirse ne olacak? Cenaze planı yıllar öncesinden belirlendi
16:14 Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin gönderdiği kandilleri ne yaptığını açıkladı
16:10 Beşiktaş transferi açıkladı! Nathan Redmond resmen Kartal oldu
16:04 Kılıçdaroğlu, isim vermeden Fatih Altaylı'ya yüklendi: "Alo Holdinglerin" medyası bana ders vermeyi bıraksın
15:41 MİT Başkanı Hakan Fidan hakkında olay iddia! ABD ve PKK/KCK/PYD/YPG'nin başı fena dertte
15:42 HDP'li vekil Günay'dan, Akşener'in "Aynı masaya oturmayız" sözlerine sert karşılık: Halk seni çevirdiğin karanlık işlerden tanıyor
15:27 Cumhurbaşkanı'nın 'Çapulcu' sözüne Türk Eğitim-Sen Başkanı'ndan cevap: Maksadını aşan bir söz olduğunu düşünüyorum
15:21 Avrupa Merkez Bankası tarihinde bir ilki gerçekleştirdi! Politika faizi 75 baz puan yükseltildi
15:11 Antalya'da panik anları! Balkondan mandal almak isteyen otizm hastası marketin içine düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2022 17:27:27. #1.12#
SON DAKİKA: Bolu'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım tırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement