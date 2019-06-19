Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı (2)
10 dakika önce
100 TRAFİĞE AÇILDIBolu'da Rüzgarlar köyü mevkiinde sel nedeniyle güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan D-100 karayolunun Ankara yönü yağmurun etkisini azaltmasıyla açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 05:30 Kaynak: DHA
D-100 TRAFİĞE AÇILDI
Bolu'da Rüzgarlar köyü mevkiinde sel nedeniyle güvenlik amacıyla trafiğe kapatılan D-100 karayolunun Ankara yönü yağmurun etkisini azaltmasıyla açıldı. Köylüler, sular altında kalan evleri ve araçları nedeniyle üzüntü yaşadı. Köyde yaşayan yaşlılılardan bazıları, UMKE tarafından evlerinden dışarı çıkarıldı.
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